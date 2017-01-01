Тактическая урбанистика: принципы и решения На градостроительном совете при главе Перми рассмотрели две резонансных темы

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улица Пермская

Фото: Константин Долгановский

Очередной градостроительный совет при главе Перми собрался не в мэрии, а на «Пермской ярмарке»: здесь проходит VII межрегиональный архитектурно-урбанистический форум и выставка «Стройкомплекс России», и это отличный повод, чтобы презентовать, изучить и обнародовать новые градостроительные решения для Перми.

Пешком или на транспорте?

Возвращение к вопросу о пешеходной улице Пермской — смелый шаг главы Перми Дмитрия Самойлова: казалось, что ситуация с этой улицей — настоящий тупик, и лучше эту тему вообще не трогать. Недаром архитекторы, собираясь на градсовет, тихонько говорили друг другу что-то о «мертворождённом ребёнке» и «тухлом местечке». Однако власти Перми решили этот тупик преодолеть и найти новые решения для того, чтобы пешеходная улица в центре Перми выполняла свою функции — транспортные, рекреационные, культурные, экономические.

Фото: Константин Долгановский

Докладчик — директор Института территориального планирования Елена Еромолина — не стала настаивать на одном из вариантов развития этой улицы, а предложила три на выбор.

Первый вариант развития предполагает продолжение пешеходной зоны Пермской улицы от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской. Второй — сохранение пешеходной зоны от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда», а от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской — квартал с «успокоенным» движением транспорта и приоритетом пешеходного движения. Третий вариант — на всём протяжении от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской — с «успокоенным» движением транспорта и пешеходной зоной.

При обсуждении проекта возник компромиссный вариант: создать смешанный трафик — открыть Пермскую для автомобилей в будни и закрывать для транспорта на выходные дни, в которые можно устраивать здесь специальные события для привлечения горожан.

Независимо от того, какой именно вариант выберет руководство Перми, Институт территориального развития предложил несколько аттракционов для увеличения привлекательности Пермской, которые должны сработать в любом случае. Разработчики пользовались при этом принципами тактического урбанизма: это значит, что какие-то принципиальные изменения достигаются не крупномасштабными стратегическими методами, а небольшими интервенциями в городскую среду. Елена Ермолина предложила создать небольшие ступенчатые амфитеатры с лавочками, выставить столики с едой, пригласить на улицу фуд-траки, чтобы все горожанам было понятно: на Пермской можно быстро, разнообразно и недорого перекусить.

Кроме того, разработчики продумали способы увеличения транзитного пешеходного трафика: для этого нужно сделать Пермскую доступной не только со стороны ул. Газеты «Звезда» или Комсомольского проспекта, но и со стороны ул. Ленина и Екатерининской. Этого можно достичь, если раскрыть и сделать проходными внутренние дворики, которые здесь весьма интересны. По мнению докладчика, путь развития, предложенный в креативном пространстве «Старокирпичный переулок», перспективен и для других двориков этой территории.

Фото: Константин Долгановский

По мнению разработчиков, необходимо ещё несколько постоянно действующих аттракционов — культурных учреждений, которые будут создавать событийные поводы для посещения Пермской. Елена Ермолина в качестве примера назвала Музей истории Перми, или просто Музей Перми. Принципиальное отличие городского музея от краеведческого всем собравшимся было понятно. Подобные историко-урбанистические музеи — непременная принадлежность всякого уважающего себя города с историей, и Пермь давно в нём нуждается. Идею с музеем члены совета восприняли восторженно. Архитектор Виктор Воженников даже предложил для него конкретное место — старое транспортное депо в Разгуляе. Спикер гордумы Юрий Уткин напомнил о ещё одном музее, который можно открыть на этой улице — государственно-частном Музее медведя.

По мнению группы разработчиков, нужны ещё и внешние аттракционы, которые бы «заманивали» на ул. Пермскую пешеходов, идущих мимо. На углу с Комсомольским проспектом Елена Ермолина предложила установить кинетическую скульптуру — движущуюся и светящуюся, подобную знаменитой влюблённой парочке в Батуми. Мимо такого объекта невозможно пройти, не обратив на него внимание! На углу с ул. Сибирской докладчик порекомендовал выстроить особую входную группу в виде ворот. Ну и, конечно, нужно привести в порядок фасады домов, внимательно отнестись к объектам исторического наследия.

После доклада последовало заинтересованное обсуждение. Большинство экспертов, в том числе и Дмитрий Самойлов, склонились к «гибридному» варианту развития улицы: «успокоенный» автомобильный трафик в будни, пешеходный режим в выходные дни. Каждые выходные здесь можно устраивать специальные события: блошиные рынки, фестивали уличной еды, фермерские и ремесленные ярмарки и тому подобное. Елена Ермолина называет этот подход «режиссируемой средой», то есть городской средой, на которой целенаправленно создаются событийные поводы для привлечения горожан. Кроме того, площадку на перекрёстке Пермской с ул. Газеты «Звезда» было предложено отдать студенческому творчеству: рядом находится несколько вузов, в том числе Институт культуры, а также Пермское музыкальное училище, и этот пятачок может стать настоящей сценой для пробы творческих сил юных артистов и музыкантов.

Этот смешанный, автомобильно-пешеходный режим можно продлить на протяжении семи кварталов: от Комсомольского проспекта до Разгуляя. Это важно ещё и потому, что одна из целей реновации Пермской — преодолеть её изоляцию, включить её в общую урбанистическую систему, в круговорот важных культурных и социальных активностей вместе с городской эспланадой, набережной и сквером имени Татищева.

Профессиональное сообщество очень высоко оценило работу Института территориального развития. «Очень честная работа, — сказал архитектор Виктор Щипалкин. — Рабочая группа рассмотрела все варианты. Представила все плюсы и минусы. Очень впечатляет. Спасибо».

Разумеется, предстоит ещё очень много работы, связанной с привлечением малого бизнеса, проработкой трафика — режима светофоров на перекрёстках и т. д., приведением в порядок фасадов, но после обсуждения на градостроительном совете стало понятно, что перспективы развития у Пермской есть, и вполне многообещающие.

Разнообразие должно быть упорядоченным

Не менее проблемная тема — типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов. Власти Перми вышли на борьбу с разномастными киосками, которые заполонили город.

Министерство строительства и архитектуры Пермского края провело конкурс на разработку требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов (НТО). Шесть участников представили 17 проектов, и наибольший рейтинг в конкурсе получили проекты архитектора Рината Муртазина. Кроме того, были приняты в работу проекты ООО «Торговый дом «ВДС», ООО «Старлекс», ООО «Простодом», ООО «Пресса» и ООО «Концепт». Эти проекты были рекомендованы муниципалитетам Пермского края.

Как идёт работа в этом направлении в Перми, доложили на градостроительном совете главный архитектор города Дмитрий Лапшин и и.о. начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ирина Пименова.

Фото: Константин Долгановский

Пермским предпринимателям предложены три типа киосков и павильонов для трёх территориальных зон. В центре города планируется устанавливать нестационарные объекты, разработанные Ринатом Муртазиным. К ним предъявляются самые высокие требования по качеству материалов и отделки. Это минималистичные, почти полностью прозрачные павильоны, для которых разработана специальная цветовая гамма. Такие объекты планируется устанавливать от цирка до Перми II и от Камы до «тихого» Компроса везде, а за пределами это территории — на центральных улицах районов: Уральской, бульваре Гагарина, Юрше, шоссе Космонавтов, Карпинского, Мира, проспекте Парковом и т. п.

В микрорайонах Парковый, Балатово, Городские Горки, Садовый, Крохалева за пределами центральных улиц планируется устанавливать НТО второго типа — разработанные Торговым домом «ВДС» и ООО «Простодом». Они же планируются к установке на центральных улицах микрорайонов Закамск, Водники, Акулова, Гайва.

В удалённых микрорайонах за пределами центральных улиц планируется устанавливать НТО третьего типа — разработки ООО «Старлекс». К ним предъявляются облегченные требования по отделке и материалам.

Как именно будет происходить смена старых разномастных ларьков на новые, пояснил собравшимся первый заместитель главы администрации города Виктор Агеев. Разумеется, это будет не единовременная замена. Там, где существуют действующие договоры, киоски будут стоять до окончания срока действия документов, но для заключения нового договора понадобится и новый киоск.

Члены совета, разумеется, поддержали это решение: иллюстрации, продемонстрированные Дмитрием Лапшиным, наглядно показали, насколько элегантнее станут улицы Перми, если старые киоски на них заменят на новые. Трудно, конечно, представить себе, сколько времени и усилий потребует эта замена, например, на площади Центрального рынка... Городским властям следует запастись упорством, если они намерены претворить эти планы в жизнь.