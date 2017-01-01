В Губахе экс-глава МУПа попал под суд за повышение зарплаты

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В 2015-2016 годах директор МУП «Тепловые сети Нагорнский» самовольно увеличил себе должностной оклад и размер премий.

Ущерб бюджету предприятия составил более 336 тыс. руб.

Губахинский городской суд признал бывшего директора МУПа виновным в растрате с использованием служебного положения и приговорил его к штрафу в размере 100 тыс. руб. Ущерб возмещён предприятию в полном объёме, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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