В Заксобрание внесли проект закона «Об обращении с отходами» Документ прописывает полномочия органов исполнительной и законодательной власти, а также обязанности регионального оператора

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Проект закона «О реализации отдельных полномочий в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Пермского края» внесла группа депутатов, в которую вошли председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин, его заместители Александр Борисов и Геннадий Шилов, член комитета по развитию инфраструктуры Александр Шицын и председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин. Документ зарегистрирован 15 мая.

В пояснительной записке говорится, что на территории Пермского края ежегодно образуется 1,2 млн тонн твёрдых коммунальных отходов. Из них 43% несанкционированно размещается в окружающей среде, что приносит экологический ущерб и ухудшает санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

Для проведения реформы отрасли, которая стартует в России с 1 января 2018 года, все субъекты должны принять ряд обязательных законов и нормативно-правовых актов. Как сообщил «Новому компаньону» Виктор Плюснин, внесённый законопроект — это закон о компетенциях, которые есть у субъекта или муниципалитета. «Он имеет рамочный характер (прим. ред. устанавливает общие принципы регулирования), потому что все базовые вещи находятся в федеральном законодательстве», — пояснил депутат.

Поступивший законопроект является аналогом ФЗ «Об отходах производства и потребления Пермского края». Однако для того, чтобы не повторять нормы, заложенные в федеральном законе, группа депутатов ограничилась только обязательными пунктами. Например, законопроект устанавливает полномочия Заксобрания, правительства, уполномоченного исполнительного органа госвласти в области обращения с отходами, обязанности регоператора и операторов по обращению с ТКО. Также в нём прописаны обязанности исполнительных органов госвласти Пермского края по организации просветительной и воспитательной работы с населением по проблемам безопасного и ресурсосберегающего обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Именно поэтому вместо требуемого Закона «Об обращении с отходами» было решено поменять название на «Об отдельных полномочиях...». По словам Виктора Плюснина, что если бы краевые власти скопировали ФЗ, то каждый раз при его корректировке, необходимо было бы приводить в соответствие краевой закон.

Разработчики законопроекта просят рассмотреть документ на пленарном заседании в июне 2018 года.