В конце мая в Перми пройдёт марафон «Бегущие сердца»

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27 мая в Перми на городской эспланаде между улицами Попова и Борчанинова состоится старт Зелёного марафона Сбербанка «Бегущие сердца».

Принять участие в забеге может каждый желающий. Для участия в марафоне необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте мероприятия. В этот день с 9.00 начнётся регистрация участников мероприятия. С 10.00 до 14.00 на площадке марафона пройдут мастер-классы и развлекательные активности для всех участников мероприятия.

Сам забег пройдет в два этапа. В 11.00 состоится забег людей с особенностями развития, в 12:00 — забег на дистанцию 4,2 км и 10 км, в котором могут принимать участие люди всех возрастов независимо от уровня физической подготовки.

Отметим, одновременно Зелёный марафон «Бегущие сердца» пройдёт в 56 городах России, а также в других странах присутствия группы Сбербанк. Ожидается, что участие в нём примут более 150 тыс. человек.

Впервые Зелёный марафон прошёл в 2012 году. За эти годы более 600 тыс. человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты. Дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

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