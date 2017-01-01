В Театре-Театре образован международный отдел

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», в Пермском академическом Театре-Театре образован отдел международных связей. Его возглавила Диана Колмогорова, до недавнего времени занимавшаяся международными связями в аппарате правительства Пермского края. Кроме того, в её послужном списке — работа в краевом минкульте, в том числе в команде фестиваля «Белые ночи».

По словам источника в театре, международные планы учреждения весьма обширны. Так, уже нынешней осенью планируется большой гастрольных тур по странам Балканского полуострова.