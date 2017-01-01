Федеральные эксперты обсудят концепцию развития цифровой экономики Прикамья

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Завтра, 18 мая, в рамках IT-сессии экспертному сообществу Пермского края и федеральным экспертам представят на обсуждение концепцию развития цифровой экономики региона. Обсуждение пройдет в рабочих экспертных группах, в работе которых примут участие и федеральные спикеры. Работа будет организована по следующим основным тематическим направлениям: Умный город, подготовка кадров для цифровой экономики, цифровая трансформация госсектора, цифровая трансформация производства, стратегия и создание условий для цифровой трансформации региона. Участие в обсуждении и дискуссиях примут более 120 экспертов из разных сфер деятельности: представители органов власти, науки, промышленности, ИТ-сектора.

ИТ-сессия организована Правительством Пермского края совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО при поддержке стратегического партнера по развитию цифровой экономики АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Приглашенные федеральные эксперты выступят с докладами на тему цифровой трансформации по различным направлениям. Владимир Княгинин, председатель правления Фонда «ЦСР «Северо-Запад», научный руководитель центра цифровой трансформации бизнес-школы СКОЛКОВО представит доклад о программе цифровой экономики России, расскажет о кейсах по цифровой трансформации компаний и различных индустрий в России и мире. Алексей Благирев, управляющий директор Фонда «ВЭБ-Инновации» расскажет о цифровых трансформациях финансового сектора, плюсах в результате цифровой интеграции предприятий, крупного бизнеса для каждого из участников, а также FutureBanking— роли банка в экосистеме будущего. Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию ПАО «НПО «Сатурн», поделится опытом создания «умной» фабрики для решения проблем в целях развития высокотехнологичных проектов от прототипа до серийного изделия. Дмитрий Санатов, зам.директора «ЦСР «Северо-Запад», расскажет об опыте наиболее продвинутых стран в цифровых региональных стратегиях — на примере цифровых хабов Германии. Про необходимую инфраструктуру для привлечения ИТ-специалистов расскажет Дмитрий Калаев, директор акселератора ФРИИ. Также федеральные эксперты рассмотрят возможности цифровой трансформации Пермского края в рамках одноименной панельной дискуссии.

Цель проведения стратегической сессии — представление и согласование с экспертным сообществом региона Концепции развития цифровой экономики Пермского края, разработка проектов Дорожных карт по направлениям: «Подготовка кадров для цифровой экономики», «Умный город», «Технопарк в сфере высоких технологий» и определение ответственных от представителей органов власти и бизнеса за реализацию дорожных карт Концепции.

С программой сессии можно ознакомиться по ссылке.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края