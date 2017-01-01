Юные музыканты Прикамья могут войти в оркестр Юрия Башмета Прослушивания исполнителей начались сегодня, 17 мая, в 10 утра в Органном концертном зале Пермской краевой филармонии

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Вообще же, в 2018 году проходит третий большой набор во Всероссийский юношеский оркестр. Прослушивания пройдут в 16-ти регионах России в период с апреля по июнь 2018 года.

Как музыкант Юрий Абрамович Башмет не нуждается в длинном перечислении регалий. И почетные эпитеты вроде «знаменитый», «неповторимый», «выдающийся», «великий» при упоминании его имени просто излишни. Даже далекий от музыки человек знает: Башмет и альт — понятия родственные.

Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и четырежды лауреат Государственной премии РФ, высокая гражданская позиция которого в сочетании с выдающейся творческой деятельностью ставят его имя в ряд самых великих имен современности.

В течение многих десятилетий Юрий Башмет служит Искусству. Его стремление сохранять и развивать высокие исполнительские традиции российской музыкальной культуры вызывает восхищение и глубочайшее уважение.

Всем его проектам нет числа! Башмет — создатель, художественный руководитель, дирижёр и солист камерного оркестра «Солисты Москвы»; художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»; основатель и председатель жюри первого и единственного в России Международного конкурса альтистов в Москве; президент Международного конкурса альтистов им. Л. Тертиса в Англии; член жюри конкурсов альтистов в Мюнхене и «Мориса Вье» в Париже, учредитель музыкального фестиваля в Туре (Франция) и президент музыкального фестиваля на острове Эльба; основатель и президент Международного благотворительного фонда, присуждающего ежегодные премии имени Д. Шостаковича за выдающиеся достижения в области мирового искусства; художественный руководитель фестиваля музыки и живописи «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», ежегодно проводимого в ГМИИ им. Пушкина (Москва); организатор (совместно с белорусским пианистом Р. Кримером) ежегодного Международного фестиваля Юрия Башмета в Минске (Беларусь); организатор Международного музыкального фестиваля в Ярославской области; преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П. И. Чайковского, профессор Московской консерватории, где создал и возглавил «Экспериментальную кафедру альта», на которой помимо произведений сольного альтового репертуара в программу студента включается расширенное изучение альтовых партий в камерной, оперной и симфонической музыке, а также углублённое изучение истории исполнительских стилей прошлого и современности.

С 1980 года проводит мастер-классы в разных странах мира (Япония, Европа, Америка и Гонконг), преподаёт на летних курсах в Академии Киджи (Сиена, Италия) и в Туре (Франция).

Является артистическим директором Молодежной музыкальной академии стран СНГ. С 2002 года — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

На телеканале «Россия Культура» ведёт авторскую программу «Вокзал мечты», которая является лауреатом ТЭФИ-2005 и ТЭФИ-2007. Кино- и телекомпании России, Англии и Франции сняли несколько фильмов о его творчестве.

Юрий Башмет — основатель и генератор идей Зимнего Международного фестиваля искусств в Сочи. Глава Минкультуры России Владимир Мединский, открывая в феврале этого года XI фестиваль, назвал его нашим ответом Зальцбургу: «Постепенно фестиваль становится тем, что изначально Башмет и придумал, — нашим ответом Зальцбургу, большим комплексным мероприятием. И мне хочется пожелать, чтобы этими же темпами фестиваль развивался, чтобы он растягивался по времени и как можно больше гостей сюда приезжали».

Юрий Башмет убежден, что работа с детьми — одно из приоритетных направлений в деятельности любой концертной и музыкальной институции. И в этом с ним абсолютно солидарна директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.

Напомним, что в 2012 году совместно с народным артистом СССР Юрием Башметом филармония организовала прослушивание юных пермских музыкантов — кандидатов в первый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Отборочные туры национального конкурса исполнителей классической музыки продолжались в течение семи месяцев во всех федеральных округах России. Конкурс проходил по 11 специальностям оркестровых инструментов, в прослушиваниях приняли участие более 500 юных талантов, среди них — 17 детей-музыкантов из Пермского края.

В первый состав оркестра вошли 79 юных музыкантов в возрасте от 9 до 21 года из 28 городов России. В том числе — четверо молодых музыкантов из Перми и Пермского края: Анастасия Веснина (скрипка, Кизел), Всеволод Ленских (скрипка, Пермь), Анна Овчинникова (виолончель, Пермь), Даниила Гладких (флейта, Пермь). Во второй состав оркестра вошел еще один пермяк — Виталий Дорофеев, виолончель.

Еще на стадии прослушиваний Юрий Башмет так отзывался о пермских исполнителях:

— Мы побывали во многих городах страны, но в Перми я получил наиболее сильное впечатление от уровня исполнения. Скажу четно, очень порадовался тому, как учат ваши педагоги — и не только в Перми, но и в Пермском крае. Я увидел чрезвычайно серьезных претендентов, думаю, несколько человек точно попадут в оркестр. Мне это ясно в сравнении с предыдущими конкурсами и другими городами. И это не может не радовать.

Финалисты конкурса получили уникальную возможность принять участие в мастер-классах ведущих мировых музыкантов и выступить все вместе на дебютных концертах оркестра, которые состоялись в городе Сочи и были встречены с огромным интересом, как со стороны публики, так и со стороны средств массовой информации. По итогам прошедших концертов вышло более 300 рецензий и репортажей в федеральных печатных изданиях, по телевидению и радио.

За время существования оркестр выступал в известнейших залах России и Европы, таких как: Большой зал Московской консерватории, концертный зал Мариинского театра (Санкт-Петербург), зал Ассамблеи ООН (Женева), зал Берлинской филармонии (Германия), Большой зал Королевского Концертгебау (Амстердам), Миланская консерватория им. Дж. Верди (Италия), Музикферайн (Вена, Австрия) и многих других.

В феврале 2014 года Всероссийский юношеский симфонический оркестр принял участие в Церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.

В 2016 году совместно с телеканалом «Культура» прошел большой всероссийский отбор в новый состав оркестра. Прослушивания в городах, репетиции и гастрольное турне оркестра 2016 года легли в основу цикла передач на ТК «Культура» под названием «Большой Оркестр».

И вот 2 года спустя, в 2018-м, проходит третий большой набор в оркестр. Прослушивания пройдут в 16-ти регионах России в период с апреля по июнь 2018 года.

В Пермской филармонии прослушивания состоятся 17 мая в Органном концерном зале, в которых примут участие 20 юных музыкантов со всего Прикамья.

В сентябре 2018 года оркестр отправится в первое турне по Азии. Концерты в рамках гастрольного тура пройдет в Сингапуре, Шанхае, Пекине и Сеуле.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии