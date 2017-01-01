Замглавы минстроя Прикамья возглавит ДИО Перми Краевые власти хотят усилить позиции мэрии в диалоге с застройщиками

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Фото: Константин Долгановский

Заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Михаил Берников возглавит департамент имущественных отношений администрации Перми. По данным источников «Нового компаньона», такое назначение готовиться, однако официально эту информацию в мэрии Перми пока не подтверждают. Из краевого минстроя господин Бердников уволился накануне, 16 мая.

Напомним, должность руководителя департамента имущественных отношений администрации Перми освободилась после ухода Александра Хаткевича, который возглавлял это структурное подразделение горадминистрации с 2014 года.

Михаил Бердников родился в Брянской области в 1969 году. Политическую карьеру сделал в Орле, где был депутатом, председателем горсовета, а с 2012 по 2015 год — главой городской администрации.

С мая 2017 года Михаил Бердников возглавлял контрольный департамент администрации губернатора Пермского края, а с июля стал заместителем министра строительства и архитектуры Прикмья Михаила Сюткина.

По информации «Нового компаньона», назначение Михаила Бердникова главой департамента имущественных отношений Перми лоббируют краевые власти. Перед чиновником будет поставлена задача усилить строительную отрасль в столице Прикамья. В частности, планируется, что господин Бердников будет представлять консолидированную позицию городских властей и краевого минстроя в вопросах взаимодействия с пермскими застройщиками.