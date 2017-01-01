«ЛУКОЙЛ» готовит музыкальный подарок жителям Прикамья

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При поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в Перми пройдут концерты Большого симфонического оркестра им. Чайковского. Знаменитый коллектив под управлением Владимира Федосеева выступит на главных концертных площадках столицы Прикамья. Дополнительное выступление для всех любителей музыки пройдёт под открытым небом на Соборной площади Перми.

Большим праздником музыки для пермяков станет Фестиваль Владимира Федосеева «Прикамские вечера». В этом году Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева даст в Перми сразу три концерта с разным репертуаром. 30 мая на сцене Пермской краевой филармонии прозвучат произведения Рахманинова, Скрябина и Римского-Корсакова с участием пианиста Андрея Писарева. Незабываемым подарком будет концерт русской и советской песни, который пройдёт 1 июня на Соборной площади Перми прямо под открытым небом с участием уже знакомых пермскому зрителю баритона Василия Ладюка и тенора Алексея Татаринцева, которые исполнят в первый день лета легендарные песни Тухманова, Пахмутовой, Магомаева и других авторов. Завершится Фестиваль Владимира Федосеева «Прикамские вечера» концертом «Шедевры мировой оперы» 4 июня в Пермском театре оперы и балета с участием звезд мировой оперы Вероники Джиоевой (сопрано), Алексея Татаринцева (тенор), Василия Ладюка (баритон) и Николая Диденко (бас).

«Тесное сотрудничество с Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ», наши акции и личное участие большого ценителя искусства Нелли Юсуфовны Алекперовой делают такие концерты доброй традицией. Пермский зритель — ценитель хорошей музыки, об этом говорит и тот факт, что почти все билеты уже распроданы. Но у желающих будет возможность посетить открытое выступление на Соборной площади 1 июня», — сказал представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Для справки:

Известные оперные певцы не первый раз приезжают в Пермь по приглашению Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Например, в прошлом году с большим успехом прошли гастроли солистов Василия Ладюка и Алексея Татаринцева в Ижевске, Воткинске и Чайковском. Также в Прикамье концерты состоялись в краевой столице и в городе Оса. Именно тогда возникла идея, которую поддержали пермские нефтяники, привезти на Пермскую землю Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева.

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