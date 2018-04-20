Первым покупателям нового жилья на Гайве предоставят льготные условия

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

PAN City Group* объявляет акцию — только до конца мая первым трём покупателям однокомнатных квартир в доме на ул. Писарева, 25Б предоставляется скидка** в размере 50 тысяч рублей.

Писарева 25Б — это яркий жилой дом в центре Гайвы. Во дворе — детская площадка, открытая наземная парковка. Все квартиры с высоким качеством отделки. Дом сдан и уже активно заселяется.

Рядом с домом расположена вся нужная инфраструктура: парк культуры им. Чехова, новый торговый центр «КИТ», Гимназия №3, Школа №104, детские сады №175 и №394.

* ООО «ПАН Сити Групп» является агентом ООО УК «Парма-Менеджмент», ДУ ЗПИФ недвижимости «Строгановский-Недвижимость», которому принадлежат права на квартиры.

** Скидка действует на квартиры площадью от 37,1 до 38 кв. м. при условии полной оплаты стоимости квартиры в течение 15 дней с даты заключения договора купли-продажи. Срок проведения акции: 20.04.2018-31.05.2018. Подробности в отделе продаж по телефону 257-17-17 и в офисе компании ООО «ПАН Сити Групп» по адресу: ул. Ленина, 72а. Информация о ценах на panperm.ru.

Реклама