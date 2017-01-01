Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 18 мая

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Ремонту придали ускорение. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил сократить сроки работ на Коммунальном мосту.

Пространство для людей. Эксперты и общественники поддержали проект реконструкции пермской эспланады.

На встречу — по ровной дороге. В Свердловском районе заасфальтирован проезд в микрорайоне Липовая Гора.

Семеро лучших. Пермское землячество определило лауреатов Строгановской премии 2018 года.

Трафик меняется в режиме онлайн. Приняты меры по облегчению движения через Красавинский мост.

Виктор Агеев: Потребительский рынок получит новый импульс развития. Интервью с первым заместителем главы администрации Перми.

По желанию жителей и бизнеса. Администрация Перми увеличивает количество мест в проекте схемы размещения НТО.

От заката до рассвета. В Перми 19 мая пройдёт «Ночь музеев».

Мегаполис с большой историей. В Перми начал работу III форум «История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису».

Клещи перешли в атаку. С начала весны более 660 жителей Прикамья обратились в медицинские учреждения после укуса клеща.

Шашлык не во вред. Соблюдение нехитрых правил работы с мангалом убережёт от больших неприятностей.

Летающие лыжники посоревнуются в сентябре. Пермский край примет этапы летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина.

Царским путём. Пермский край претендует стать узловым регионом «Императорского маршрута».

Самый дружный хоровод. В Международный день защиты детей, 1 июня, в Перми пройдёт большой флешмоб.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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