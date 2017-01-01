Пермские полицейские купят «Удовольствие» за 7 млн рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Комплекс предназначен для исследования радиоэлектронных устройств, таких как подслушивающие «жучки», детонаторы, скиммеры и т. п.

Как сообщает «Ветта», главное управление МВД по Пермскому краю провело аукцион на поставку для экспертно-криминалистического центра комплекса для исследования радиоэлектронных устройств. КИРУ «Удовольствие» предназначен для проведения исследований радиоэлектронных устройств, в том числе, скимминговых устройств, радиоэлектронных механизмов самодельных взрывных устройств, средств для негласного получения информации, а также мониторинга радиообмена между автомобильными системами охранной сигнализации и пультами дистанционного управления. Этот комплекс был официально принят на снабжение органов внутренних дел РФ в 2016 году.

«Удовольствие» обойдётся полицейским недёшево — в 7 млн 56 тыс руб. Дело в том, что петербургское АО «Региональный научно-исследовательский экспертный центр», которое выпускает данную аппаратуру, стало единственным участником аукциона, поэтому с ним заключат контракт по максимально цене. «Удовольствие» поставят заказчику не позднее 30 ноября 2018 года.