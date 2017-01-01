«Наши мечтания утонут в дерьме» Строительство канализации в Мотовилихе вновь отложено

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Микрорайон Садовый

Фото: Илья Липин

Третья очередь строительства канализации в Перми включает в себя возведение технологической шахты №13а (в районе пересечения улиц Ивановской и Якова Свердлова) и переход от шахты №13а до №13 (район жилого дома по адресу бульвар Гагарина, 26). С запуском нового коллектора сюда должны качаться все стоки с Мотовилихи, Левшино, Вышки-1 и Вышки-2. Сейчас все стоки идут через другой коллектор, находящийся в аварийном состоянии. Замены ему пока нет, а из-за застройки микрорайона «Ива» нагрузка на сети лишь увеличивается. Если трубу порвёт, то это обернётся экологической катастрофой.

Сегодня, 16 мая, на комитете Гордумы Перми по городскому хозяйству начальник департамента ЖКХ администрации города Александр Бородин отчитался о ходе выполнения работ по расширению и реконструкции канализации.

Контракт на проектирование пускового комплекса от шахты №13 до технологической шахты №13а был заключен в 2016 году. По словам Александра Бородина, проектный институт уже разработал проектно-сметную документацию. Сейчас она проходит в Екатеринбурге государственную экспертизу. После получения положительного заключения планируется объявить торги на строительство этого пускового комплекса. Однако в этом году запланированные в бюджете средства израсходованы не будут. Их перенесут на 2019-2020 год, когда будет выполнена шахта №13а и переход от шахты №13 до №13а.

Депутат гордумы Павел Фадеев, который и попросил представить отчёт, напомнил, что строительство третьей очереди канализации было запланировано еще на 2017-2018 годы. На эту программу было выделено 416 млн руб. «Муниципальный контракт по проектированию должен был быть исполнен в 2017 году. Он не исполнен до сих пор. В результате все сроки сдвинулись. Конкурс на проведение строительных работ должны были объявить с 1 июня этого года. Но этого сделают, потому что даже ещё проекта нет», — пояснил депутат.

Начальник управления экспертизы и аналитики гордумы Денис Ушаков добавил, что развитие площадки «Девелопмент-Юг» и в целом Мотовилихинского района возможно только после строительства шахты №13а. По его словам, на сегодняшний день все канализационные стоки стекают по опасной схеме канализования. И это очень серьёзная проблема, которая может привести к техногенной аварии. «В этом смысле все наши прекрасные мечтания, эти исторические объекты, просто утонут в дерьме», — добавил Павел Фадеев.

При этом, по словам Дениса Ушакова, в последние три года деньги закладываются на центральный разгрузочный коллектор и используются, чтобы потом их куда-нибудь перераспределить.

Заместитель председателя комитета гордумы по городскому хозяйству Олег Афлатонов, подчеркнул, что часть работ уже сделана. «За три-четыре года мы сможем закончить эти работы, и деньги туда требуются вложить совсем не смертельные для бюджета». При этом депутат добавил, что объект нужно построить как можно быстрее, потому что на поддержание законсервированных сетей в рабочем состоянии требуется почти такая же сумма, как на обслуживание работающих.

По итогам обсуждения комитет по городскому хозяйству поручил департаменту ЖКХ вновь представить информацию о ходе реконструкции канализации в сентябре 2018 года, когда будет получено заключение госэкспертизы на проектную документацию.