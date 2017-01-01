Против сноса киосков высказались две трети руководителей пермских ТСЖ Опрос представителей жилищного самоуправления провело социологическое агентство СВОИ

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Изменения в Правила благоустройства и содержания территории, запрещающие размещение нестационарных торговых объектов на территории многоквартирных домов, Пермская городская дума внесла в марте этого года. Социологическое агентство СВОИ опросило 99 председателей пермских ТСЖ об их отношении к принятому депутатами решению. Онлайн-опрос был проведен 7 и 8 мая.

По результатам исследования выяснилось, что о решении гордумы знают лишь 64,6% руководителей ТСЖ. Около четверти опрошенных не знают о запрете на размещение НТО на придомовой территории.

При этом недовольство представителей жилищного самоуправления принятым решением достаточно высоко. В целом не поддерживают решение о сносе НТО 67,7% опрошенных руководителей ТСЖ. Стоит отметить, что резко негативное отношение к решению выражает почти половина опрошенных - 46,5%. Наибольшее недовольство эта инициатива вызвала у руководителей ТСЖ Мотовилихинского (91,7%), Орджоникидзевского (90,0%), Дзержинского (86,7%) и Индустриального (73,3%) районов.

Решение о сносе НТО в целом поддерживают 28,3% опрошенных. Чаще других поддержку выражали представители ТСЖ Ленинского района – 71,4% опрошенных. Остальные 2% безразлично относятся к решению о сносе НТО.

Социологи отмечают, что расположение ТСЖ влияет на отношение к запрету на нестационарные торговые объекты: чем дальше от центра располагается район, тем более существенна оценка материального ущерба. Так, среди опрошенных руководителей ТСЖ Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов о существенном материальном ущербе говорили 50-70% респондентов. При этом максимальная доля тех, кто не прогнозирует никакого ущерба, зафиксирована среди респондентов из Ленинского района (57,1%).

О наличии НТО на придомовых территориях заявила треть опрошенных. Наиболее часто у жилых домов размещаются киоски с питьевой водой (45,2%), аппараты с питьевой водой, размещенные в подъезде или на стене дома (45,2%) и продуктовые киоски (32,3%). Реже опрошенные отмечали наличие киосков с услугами по ремонту обуви, изготовлению ключей, а также ларьков с печатной продукцией или табачными изделиями.

Потенциальная протестная активность в отношении запрета на НТО невысока. Отмечается, что каждый третий опрошенный в случае вынесения официального предписания на снос НТО на территории ТСЖ просто исполнит предписание (33,3%). Собирать подписи за отмену решения и направлять запросы в органы власти готовы 24,8% и 19,0% опрошенных соответственно. Устраивать акции протеста и участвовать в них готовы 9 из 100 опрошенных председателей ТСЖ.