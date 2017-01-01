Для молодёжи Прикамья создадут единый банк вакансий По поручению губернатора этой работой займётся Министерство социального развития

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 16 мая, на заседании Правительства Пермского края обсуждался вопрос летней занятости жителей края в возрасте от 14 до 25 лет.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что спрос на летнее трудоустройство среди молодёжи очень большой. Этим летом только 13 тыс. учащихся колледжей и училищ будут трудоустроены, задействованы в производственной практике и волонтерской деятельности. «Ребята готовы работать: они набираются опыта, проходят практику и зарабатывают деньги. И мы должны создать для них необходимые условия для самореализации. Кроме того, у нас в этом есть большая потребность, в частности, в сферах дорожного и гражданского строительства, благоустройства и в сельском хозяйстве», — добавил губернатор.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина также обратила внимание и на «полезную» сторону трудовой деятельности: 75-80% «трудных» ребят в последствии исключаются из списков надзорных органов.

Сейчас на территории 7 муниципалитетов края идёт формирование 84 студенческих отрядов. Руководитель регионального отделения «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин рассказал, что в летний период их бойцы работают вожатыми в детских лагерях, официантами, кухонными работниками, спасателями, ветеринарами и агрономами, помогают в проведении общественных мероприятий и следят за порядком в поездах дальнего следования. Стройотряды трудятся на объектах не только Перми и Пермского края, но и в других субъектах Российской Федерации.

При этом Алексей Блюмин отметил, что для более эффективного взаимодействия по части трудоустройства региону не хватает специального банка вакансий, где были бы опубликованы предложения работодателей для молодых людей от 14 лет. Губернатор поддержал идею создания единого банка вакансий и назначил ответственным Министерство социального развития.

Источник — пресс-служба администрации губернатора