Социальную политику пермских нефтяников признали одной из лучших в стране

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ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получило награду всероссийского конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2018 году. Награждение победителей состоялось на VI Российском международном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге.

Эксперты высоко оценили комплекс мероприятий пермских нефтяников, направленных на социальную поддержку работников и их семей. В частности, создание дополнительных льгот, адресные программы поддержки и развития детей сотрудников, негосударственное пенсионное обеспечение и многое другое.

Конкурс проводился в три этапа. На первом заявки со всех регионов России предварительно отбирались Минэнерго России и допускались к конкурсу. В финале прошло заседание конкурсной комиссии по определению лучшей социально ориентированной компании в энергетике, а также лауреатов по каждой номинации конкурса. Служба по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получила диплом за активное проведение социальной политики.

«Успех нашей команды, а это уже четвертая победа только за первое полугодие, говорит о том, что мы не зря называем себя социально ответственной компанией. Это значит быть в ответе за людей, тем более все, что мы вкладываем, возвращается еще большей производительностью, желанием работать и достигать новых побед», — сказал представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Напомним, в начале весны предприятие удостоено сразу двух дипломов Всероссийского конкурса «Лучшая российская кадровая служба-2017» — «За успешную деятельность по разработке и реализации эффективной кадровой политики» и «За активное внедрение инновационных методов кадровой службы». А система профориентационной работы и построения карьеры для молодежи ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» заняла третье место в номинации «Профориентация» Всероссийского конкурса Министерства образования и науки Российской Федерации среди лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»