Движение по одной из полос Коммунального моста откроют досрочно

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Фото: Константин Долгановский

Подрядчик скорректировал график работ и заверил, что уже к 5 июня будет запущено движение по полосе в направлении «из города».

Напомним, с 10 мая на Коммунальном мосту начались плановые работы. В настоящее время движение транспорта ограничено на двух полосах в направлении «из города» на участке от улицы Окулова до середины моста.

Заместитель директора по строительной части подрядной организации Айк Казарян сообщил, что после того, как будет снят старый слой гидроизоляции, работы пойдут быстрее. Одну полосу должны открыть до 5 июня, затем подрядчик приступит ко второму этапу.

Источник — пресс-служба администрации Перми