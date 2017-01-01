Новую сцену Пермской оперы предложено строить в Разгуляе Спорную площадку в пятом квартале назвали малопригодной для размещения театра

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 15 мая, в выставочном пространстве «Пермской ярмарки» состоялась презентация проекта «Пермь-300». В официальном ролике проекта сообщалось, что новую сцену театра оперы и балета построят в сквере им. Татищева. С таким предложением выступило архитектурное бюро MLA+ (Санкт-Петербург). Проект был разработан по заказу регионального Минстроя.



Как сообщил «Новому компаньону» министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, власти отказались от идеи размещения нового здания театра в квартале №5 из-за низкой транспортной доступности объекта — рядом находится Коммунальный мост и односторонняя улица Окулова. Однако, по словам министра, окончательное решение по размещению будет принято после консультации властей с Теодором Курентзисом.

Напомним, ранее в качестве основной площадки для строительства второй сцены Пермского театра оперы и балета рассматривалась территория квартала №5, ограниченного улицами Попова, Монастырской, Окулова и Осинской. Однако право частично застроить этот участок в суде отстаивала ООО «Авенида». Площадка в микрорайоне Разгуляй рассматривалась в качестве резервной.

Вторую сцену Пермского театра оперы и балета планируется построить в 2022 году. Изначально в краевой инвестиционной программе на 2018 год на разработку проектно-сметной документации для новой сцены театра было заложено 189 млн руб., на строительно-монтажные работы с 2019 по 2022 — 6 млрд 811 тыс. руб. В марте расходы краевого минстроя на эти цели в 2018 году в размере 186,5 млн руб. были перенесены на следующий год. В ведомстве это объяснили переносом срока заключения госконтракта на разработку проектно-изыскательских работ из-за длительности осуществления мероприятий по оформлению земельного участка, пообещав, что изменения в схеме финансирования не скажутся на общих сроках возведения объекта.