АЗС в долине реки Данилихи закрыли через суд

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Свердловский районный суд Перми обязал собственников ликвидировать автозаправочную станцию, стоки которой без предварительной очистки поступали в реку Данилиху.

В ходе проверки Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры было выявлено, что в нарушение положений Водного кодекса Российской Федерации предприятие разместило автозаправочную станцию и склад горюче-смазочных материалов в границах водоохранной зоны реки Данилихи. В результате загрязненные ливневые стоки с территории предприятия без очистки самотеком поступали на водосборную площадь реки, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По результатам проверки прокурор обратился в суд, требования надзорного органа были удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле у Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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