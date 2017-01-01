Министр здравоохранения Прикамья получил выговор от губернатора Причиной дисциплинарного взыскания стал срыв поставок противоклещевой вакцины в регион

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Сегодня, 16 мая, на заседании правительства Пермского края глава региона Максим Решетников публично объявил выговор министру здравоохранения Дмитрию Матвееву. Причиной выговора стал срыв поставок вакцины против клещей. Глава региона дал главе краевого минздрава две недели на исправление ситуации.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что знают о выговоре, который получил господин Матвеев. Проблемы с поставками медикаментов существуют, и ведомство предпринимает все меры для нормализации ситуации.

Отметим, согласно трудовому законодательству, выговор может стать причиной для дальнейшего увольнения сотрудника с должности.