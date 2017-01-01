Сбитый полицейской машиной велосипедист отсудил у МВД 100 тысяч рублей

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ДТП произошло в июле 2017 года в Перми на улице Уральской

Полицейская ГАЗель наехала на велосипедиста, когда тот оглянулся назад, чтобы убедиться, что сзади нет машин. При этом ГАЗель выезжала со второстепенной дороги, не предоставив преимущества в движении.

В результате ДТП велосипедист получил лёгкий вред здоровью и временную нетрудоспособность. Пострадавший подал в суд на УМВД России по Пермскому краю и отсудил 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Мотовилихинского районного суда.