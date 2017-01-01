Температура в Прикамье повысится до +22°

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На этой неделе в крае ожидается сухая погода и непродолжительное потепление

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, сегодня днём, 16 мая, будет малооблачная погода без осадков. Сухой и холодный воздух будет активно прогреваться, и к вечеру температура повысится до +11…+16° (по юго-западу края до +18°). В Перми максимальная температура составит около +14°. Холоднее будет лишь на востоке края — днём +8…+10°.

В четверг, 17 мая, вновь стоит ожидать кратковременного повышения температуры. Днём может потеплеть до +17..+22°, причём на этот раз потепление возможно даже в северной половине края. Но это потепление тоже окажется непродолжительным, поскольку вечером и ночью в регион придёт новый холодный фронт.

Максимальная температура днём 18 мая составит +11…+16°. Холоднее будет лишь по востоку края.