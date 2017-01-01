На проект памятника солдату России пермская мэрия хочет выделить 740 тыс. рублей

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Администрация Перми утвердила размер субсидии «Городскому центру охраны памятников» Перми на разработку проектно-сметной документации для создания мемориала «Солдат России». Соответствующее постановление от 10 мая опубликовано на сайте мэрии. Сообщается, что размер субсидии составит 740 тыс. руб. Деньги предполагается выделить в 2018 году.

Напомним, с инициативой установить в Перми мемориал «Солдат России» в 2005 году выступили представители Пермской общественной организации поддержки семей погибших военнослужащих «Чёрный тюльпан» во главе с Ниной Шевелёвой. В том же году было принято принципиальное решение об установке памятника, в 2007 году был установлен закладочный камень в месте предполагаемого расположения монумента — в сквере Советской Армии на пересечении улиц Швецова и Сибирской.