«Сейчас не штрафы, а какие-то копейки» В парламенте обсудили поправки к законопроекту о штрафах за незаконное размещение НТО

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Сегодня, 15 мая, в краевом парламенте состоялось расширенное рабочее совещание по обсуждению проекта поправок в закон «Об административных правонарушениях». В нём приняли участие депутаты, эксперты, предприниматели и представители муниципалитетов и ТСЖ.

Напомним, этот законопроект приняли в апреле в первом чтении. Он предполагает существенное увеличение размеров штрафов за торговлю и предоставление услуг в неустановленных местах, так как существующие сегодня размеры штрафов не позволяют эффективно бороться с нелегальной уличной торговлей. В проекте закона размеры штрафов были увеличены в десятки раз. Например, их размер за повторное нарушение для юридических лиц достигал 1 млн руб. Из-за того, что такие штрафы могут привести к банкротству предпринимателей и нанести серьёзный вред бюджетам ТСЖ, документ вызвал общественный резонанс.

По итогам рабочих совещаний депутатами был разработан ряд поправок. В частности, предлагается снизить максимальный и увеличить минимальный размер штрафных санкций в отношении должностных и юридических лиц. По словам первого зампредседателя Заксобрания Игоря Папкова, сначала предпринимателям будут выносить предупреждения. После этого будет ещё одна проверка, которая позволит установить минимальные штрафы. Если они не исполнят требования, к ним будут применены максимальные ставки.

Вступление штрафных санкций предлагается сделать поэтапным с учётом сроков вступления в силу изменений в правила благоустройства Перми, которые запрещают устанавливать НТО на придомовых территориях. Для центра Перми решение Гордумы вступает в силу с 1 июня, а для остальных территорий — с 1 января. Таким образом, право налагать соответствующие штрафы на предпринимателей в центре Перми у административных комиссий появится с 1 августа, а на остальных — с 1 мая 2019 года.

С 1 августа размер штрафа в отношении должностных лиц предлагается установить от 9 тыс. до 10 тыс. руб. и 10-15 тыс. руб. — за повторное нарушение в течение года. Для юридических лиц штраф устанавливается от 90 тыс. до 100 тыс. руб. (за повторное — 100-150 тыс. руб.). С 1 мая штрафы для должностных лиц составят 15-20 тыс. руб. (за повторное нарушение — 20-25 тыс.), а для юридических — 250-300 тыс. руб. (за повторное — 300-350 тыс. руб.).

Эти цифры были предложены исходя из опыта других регионов. Там суммы штрафов для граждан варьируются от 300 руб. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 1 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 1 тыс. до 500 тыс. руб.

Несмотря на это, Торгово-промышленная палата Пермского края провела собственный анализ и получила другие цифры, так как не брала в расчет Москву. В результате суммы для должностных лиц получились от 5 до 20 тыс. руб., а максимальная сумма штрафа для юридических — 150 тыс. руб. «Я бы предложила не увеличивать их достаточно серьёзно при первом подходе к решению этой проблемы. Если увидим, что эти суммы не работают в качестве запретительной меры, то можем в любой момент вернуться к этому закону и увеличить размер штрафа», — отметила вице-президент ТПП. Также она предложила установить вступление закона в силу через три месяца после его принятия.

Так как штрафы на юридические лица будут возложены на ТСЖ, а то есть на жильцов дома, председатель ТСЖ «Ленина, 69» Екатерина Безгудова попросила депутатов не торопиться с увеличением штрафов и подождать, пока суд вынесет своё решение о законности принятых гордумой поправок в правила благоустройства.

В ответ на эту просьбу, исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского края Александр Русанов заявил, что ничего не надо откладывать, так как этот вопрос нужно было решить ещё 2-3 года назад. «Один глава муниципалитета рассказал, что через неделю, как они благоустроили бордюры и газон, на этом газоне поставили старый торговый объект. При этом у муниципалитета были полностью завязаны руки, потому что сейчас не штрафы, а какие-то копейки», — добавил Александр Русанов.

В итоге было решено продолжить работу над проектом закона. Поскольку документ должен сохранить добросовестных налогоплательщиков и создать рабочую систему регулирования уличной торговли, все поступившие предложения будут рассмотрены на профильном комитете.