В Заксобрание внесли законопроект об объединении Оханска и Оханского района

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Земское собрание Оханского района внесло в Заксобрание Пермского края законопроект о вхождении поселений района в состав городского округа. Авторы инициативы попросили рассмотреть законопроект на ближайшем пленарном заседании регионального парламента 24 мая сразу в двух чтениях.

Преобразование сельских поселений, входящих в состав района, путём объединения с городским округом является завершающим этапом в создании единого муниципалитета в границах района. Полномочия органов местного самоуправления Андреевского, Беляевского, Дубровского, Казанского, Острожского, Таборского, Тулумбаихинского сельских поселений и Оханского района прекратятся со дня формирования органов местного самоуправления городского округа.

Напомним, сейчас объединительные процессы в Пермском крае также идут в Кизеле, Гремячинске, Горнозаводске, Чайковском, Соликамске и Краснокамске.