Галина Кокоулина возглавила общественный совет при минкульте Прикамья Занять эту должность бывшему министру предлагал губернатор Пермского края Максим Решетников

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Экс-глава министерства культуры Пермского края Галина Кокоулина возглавила общественный совет при этом ведомстве. Директор пермского Театра-Театра Анатолий Пичкалёв, занимавший эту должность с января текущего года, взял самоотвод, сославшись на занятость по основному месту работы.

Напомним, кадровые перестановки в краевом минкульте произошли 4 апреля. Губернатор Прикамья Максим Решетников объявил о том, что Галина Кокоулина подала в отставку по собственному желанию. Глава региона предложил экс-министру культуры возглавить общественный совет при министерстве, а также вернуться на пост руководителя Пермской краевой филармонии.

Новым министром культуры Пермского края стал Вячеслав Торчинский, который до того работал замглавы администрации Перми, начальником департамента культуры и молодёжной политики, возглавлял функционально-целевой блок «Культурная и молодёжная политика».