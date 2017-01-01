Эксперты и общественники обсудили проект реконструкции пермской эспланады

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Вчера, 14 мая, состоялся круглый стол проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» по вопросам концепции развития центральной части Перми. В обсуждении приняли участие специалисты в области градостроительства и архитектуры, депутаты различных уровней, представители ТОС, молодежных организаций, общественного совета партийного проекта. Основные предложения от участников круглого стола касались вопросов взаимоотношения пешеходов и водителей, в частности, дополнительных парковочных мест, наземных и подземных пешеходных переходов.

В круглом столе принял участие координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Павел Качкаев. Парламентарий подчеркнул, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу: при реализации проектов благоустройства общественных и дворовых пространств необходимо детально обсуждать все мероприятия с жителями.

Помимо этого федеральный эксперт посетил дворы-участники проекта «Городская среда» в 2017 году и набережную Камы, частично реализованную в рамках этого проекта. Павел Качкаев высоко оценил увиденное. Опыт развития общественных пространств на территории Перми продолжился знакомством с проектом реконструкции городской эспланады.

Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что Прикамье успешно реализует ряд федеральных программ, инициированных партией «Единая Россия» и направленных на формирование комфортной городской среды, обеспечение безопасных и качественных дорог. Градоначальник назвал реконструкцию эспланады стратегическим проектом для развития краевой столицы.

С докладом выступил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Он рассказал о проекте реконструкции эспланады: о целях и задачах преобразования пространства, функциональных особенностях и зонах, планах по событийному наполнению и прочем.

Напомним, что проект комплексного благоустройства эспланады разработан МКУ «Институт территориального планирования». В структуре Перми эспланада должна стать частью маршрута, соединяющего въезд в город и его исторический центр.

Три квартала эспланады предполагается поделить на зоны. Квартал возле Театра-Театра останется площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий. Центральная часть, объединённая памятником героям фронта и тыла, расширит свои функции. Здесь планируется увеличение пешеходных переходов и зон отдыха.

В проекте большое внимание уделяется преображению Слудской горки. Так, проект предполагает появление на её склонах в зимнее время горок для катания, причём с соблюдением всех мер безопасности. В летний же период здесь для любителей активного образа жизни возведут велодорожку с подсветкой.

Отвечая на вопрос про борьбу с вандализмом, Вячеслав Торчинский заметил, чем качественнее благоустраивается городская среда, тем меньше ее портят. «Красивое, ухоженное пространство меняет поведение людей, повышает культуру и не оставляет места вандализму», — считает министр.

Помимо этого, Вячеслав Торчинский рассказал об использовании одного из инструментов обратной связи с жителями региона — портале «Управляем вместе». В настоящее время здесь проходит голосование по элементам оформления эспланады.

Один из итогов мероприятия обозначил депутат Госдумы от Пермского края Игорь Шубин. Парламентарий поддержал реконструкцию эспланады в представленном варианте: без капитального строительства зданий и сооружений, с созданием современной многофункциональной площадки для жителей всех возрастов.

Отметим, что проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей.

Источник — пресс-служба Пермского регионального отделения партии «Единая Россия»