Осенью пермяки смогут принять участие в пробной электронной переписи населения

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Осенью 2018 года по всей территории России пройдёт пробная перепись населения. С 1 по 10 октября пермяки смогут самостоятельно принять участие в электронном этапе переписи на портале gosuslugi.ru, заполнив электронный переписной лист.

Основной этап переписи — поквартирный обход — пройдёт в России с 16 по 31 октября. Согласно постановлению правительства страны в нём примут участие 9 субъектов РФ. Однако в Пермском крае этот этап пробного мероприятия проводиться не будет.

Отметим, что очередная перепись россиян пройдёт в 2020 году. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 50 млрд руб, что в три раза превышает сумму затраченную на перепись в 2010 году. При поквартирном обходе для сбора первичных сведений переписной персонал будет оснащаться планшетными компьютерами и ноутбуками. Традиционные «бумажные» переписные листы будут использоваться в случаях возникновения проблем с техникой, сообщает Пермьстат.

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