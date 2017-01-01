В Перми «обкатали» правозащитный доклад для Госдумы Краевой омбудсмен Павел Миков провёл круглый стол, посвящённый гражданскому образованию и просвещению в области прав человека

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Павел Миков и Александр Сунгуров

Круглый стол под названием «Правоприменительная практика в сфере гражданского образования и просвещения в области прав человека», прошедший в библиотеке им. Горького 14 мая, входит в серию аналогичных мероприятий, которые проходят в разных регионах России. Пермский круглый стол, собравшийся по инициативе краевого Уполномоченного по правам человека Павла Микова, стал уже пятым в этой цепочке, следующий и последний пройдёт в Екатеринбурге. Цель этих событий, в которых принимают участие правозащитные организации, учреждения образования, чиновники и правоохранительные органы, – «обкатка» доклада, который специально созданная рабочая группа готовит для Государственной думы РФ. Презентация доклада на комитете по образованию и науке Госдумы планируется на 22 июня.

Рабочую группу возглавляет Александр Сунгуров – президент Санкт-Петербургского гуманитарного и политологического центра «Стратегия», профессор Высшей школы экономики, профессор кафедры конфликтологии философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, директор Центра гражданского образования и прав человека философского факультета этого же университета, эксперт по оценке проектов фонда Евразия, эксперт Совета Европы. Среди членов рабочей группы – двое пермяков: бывший Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина и директор Центра гражданского образования и прав человека, профессор Пермского гуманитарно-педагогического университета Андрей Суслов.

Александр Сунгуров

Цель работы этой группы и доклада, который она создаёт – вернуть актуальность гражданскому образованию, напомнить о важности правозащитного и просто правового просвещения населения. Как пояснил на круглом столе Александр Сунгуров, в последние годы гражданское просвещение зачастую подменяется и вытесняется патриотическим, а то и военно-патриотическим воспитанием. Часто приходится слышать в регионах: «Есть ведь уже программа патриотического воспитания, чего же ещё?» Между тем, по мнению докладчика, осознать себя патриотом и осознать себя гражданином – это разные грани социальной ответственности, разные цели, которые достигаются разными средствами.

При создании доклада участники рабочей группы изучили ситуацию во всех регионах России и выяснили, что края, области и республики принципиально отличаются друг от друга в сфере гражданского просвещения, но в целом положение дел в этой сфере в России далеко от прогресса. Так, в нескольких регионах, в том числе и в Пермском крае, до 2011 года действовали гражданско-просветительские государственные программы (в Пермском крае такая программа называлась «Развитие политической культуры»), но после 2011 года программа продлена не была. Большой потерей для дела гражданского просвещения собравшиеся признали закрытие в 2012 году международного форума «Пилорама».

Есть, впрочем, и достижения: в Перми проходят олимпиады по правам человека, в ПГНИУ в 2013 году открылась магистратура по специальности «Международная защита прав человека». Так что в наших краях всё не так уж плохо.

Рабочая группа подробно исследовала проблемы, возникающие в сфере правозащитного просвещения в России в целом. Одна из таких проблем – присвоение статуса «иностранного агента» многим организациям, работающим в этой сфере. Так, были признаны «иноагентами» Московская школа политических исследований, Центр им. Андрея Сахарова, а в Перми – Центр гражданского образования и прав человека. Несмотря на то, что существует специальное разъяснение Конституционного суда о том, что организации не могут быть дискриминированы по этому признаку, на практике присвоение этого статуса означает почти автоматического прекращение сотрудничества с государственными органами. Александр Сунгуров рекомендует всем, кто подвергается дискриминации после получения пресловутого статуса, сразу обращаться в Конституционный суд.

Коллизия с «иностранными агентами» косвенно способствовала возникновению финансовых проблем у НКО, которые всегда были активными участниками системы гражданского образования: чтобы избежать получения проблемного статуса, приходится отказываться от помощи зарубежных фондов, а государственное финансирование от этого щедрее не становится.

Есть и другие проблемы, уже не внешнего, а внутреннего, системного характера. По словам Сунгурова, у государственных органов системы образования нет ясного понимания, какого именно гражданина мы хотим получить: есть тенденция возвращения к модели «гражданина СССР».

Доклад группы Сунгурова рекомендует комитету Госдумы возродить (или продлить) региональные госпрограммы по гражданскому образованию и повышению политической культуры населения; возродить Центры гражданского образования; в вузах, где есть соответствующая специализация, перейти от международной проблематики к российской; создать систему специализированных грантов для НКО.

Содокладчиком Сунгурова на круглом столе был Павел Миков, который более подробно рассказал о пермской ситуации с образованием в сфере прав человека и привёл несколько примеров, которые заинтересовали участников рабочей группы. Так, в 2017 году министерство образования Пермского края поручило написать учебник по рассматриваемой тематике. Создали авторский коллектив, но работа была приостановлена, так как организация, на базе которой проходила работа – всё тот же Центр гражданского образования и прав человека – была признана «иностранным агентом». Павел Миков назвал это «непоследовательностью».

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае в 2017 году рекомендовал губернатору Максиму Решетникову разработать проект краевой целевой программы, направленной на развитие правовой культуры и правосознания граждан, и губернатор, по словам Микова, принял это предложение.

Уполномоченный ведёт активную издательскую деятельность, которая финансируется из бюджета края в виде специальной защищённой статьи. В рамках этой деятельности планируется к изданию книга «Оставаться человеком при любых условиях в любой обстановке», написанная группой пермских историков и журналистов во главе с Андреем Сусловым. Это биографические очерки о людях, жизнь которых так или иначе связана с Пермским краем. Среди них поэт Осип Мандельштам, историк Лев Кертман, диссидент, один из создателей Пермского «Мемориала» Израиль Зекцер и многие другие.