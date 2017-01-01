Ремонт Коммунального моста вызвал резкий рост мобильного интернет-трафика в Камской долине В сети «МегаФона» в утренние часы 10 и 11 мая интернет-трафик по сравнению с обычным рабочим днем вырос в 9 раз

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Из-за ремонтных работ на мосту через Каму на подъездах к нему в часы пик образуется пробка, стоят в которой не только пермяки, но и жители ближайших городов края. Связисты зафиксировали гостей со смартфонами из Краснокамска, Добрянки, Карагая и Сивы. Самый большой рост передачи данных наблюдался от улицы Якутской до Красноборской — почти в 10 раз. Это выше, чем показатели 1 и 9 мая в центре города.

Наибольшую активность в интернете связисты фиксируют в Камской долине, поэтому именно здесь сотрудники «МегаФона» провели модернизацию сети. «Реконструкция моста должна закончиться к осени. Поэтому ближайшие четыре месяца жители правого берега будут стоять в пробке со смартфонами в руках. В первые дни ремонта наши абоненты просмотрели на экранах своих устройств объем информации, который можно сравнить с видео длиною в 75 дней. Чтобы всем участникам дорожного движения было комфортно слушать музыку и листать ленты социальных сетей, мы подготовили три близлежащие к месту события базовые станции к повышенной нагрузке», — отметил директор Пермского отделения «МегаФона» Петр Козловский.

Отметим, что в утренние часы пермяки также активно звонят — голосовой трафик в среднем увеличился в 2,5 раза.

Информационная справка:

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Удмуртия, ХМАО, ЯНАО. Оператор — лидер по скорости мобильного интернета в России, по результатам 7,5 млн замеров пользователей Speedtest от компании Ookla.

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