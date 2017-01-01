Пермь готовит заявку на проведение баскетбольного ЧМ-2019 среди юниоров Кандидатуру столицы Прикамья в минувшие выходные оценил делегат ФИБА Жиль Тоноли

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С 12 по 14 мая месье Тоноли проинспектировал ключевые объекты, которые могут быть задействованы во время проведения первенства мира 2019 года среди юниоров до 19 лет (U19). Также чиновник ФИБА провёл рабочую встречу с вице-премьером правительства Прикамья Антоном Клепиковым, краевым министром спорта Олегом Глызиным, директором регионального Центра спортивной подготовки Петром Перминовым, депутатом, председателем «социального» комитета заксобрания Пермского края Сергеем Клепциным и генеральным директором БК «ПАРМА» Александром Башминовым, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола. РФБ в Перми представлял директор по проведению международных соревнований на территории России Артем Стерляжников.

На данный момент РФБ находится в процессе подачи заявки Перми в качестве города-кандидата. До конца мая ФИБА ожидает от всех кандидатов подготовленную заявочную книгу, а к 10 июня — полный пакет подписанных документов. Место проведения чемпионата мира-2019 среди юниоров U19 будет объявлено 16-17 июня.

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