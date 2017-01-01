В Перми автомобиль ушёл под воду из-за прорыва трубы Из-за аварии без воды остались 2 тыс. жителей

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Фото: Светлана Мокрецова

Сегодня утром, 15 мая, в микрорайоне Закамск из-за прорыва трубы по ул. Липатова, 24 легковой автомобиль наполовину ушёл под воду. Яма образовалась из-за размыва грунта водой, поступающей из аварийной сети, сообщили в «Новогор-Прикамье». Водитель остался жив, успев вовремя покинуть машину, пишут пользователи соцсетей.

Аварийная бригада «Новогора» уже отключила воду в части микрорайона Закамск. Без воды остались 2 тыс. жителей домов по ул. Липатова, 18, 20, 22, 24, 13, 3а. Воду жителям подвозят автоцистернами. После согласования земляных раскопок с городскими службами будут организованы ремонтные работы по восстановлению сети.

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