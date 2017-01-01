В Прикамье утверждена программа расселения аварийного жилья на 2018 год

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В Пермском крае утверждена программа расселения многоквартирных аварийных домов на 2018 год. По данным Министерства строительства и архитектуры региона, в неё вошли 64 дома общей площадью 16,7 тыс. кв. м, в которых проживает 1383 человека.

С перечнем аварийных домов, запланированных к расселению в текущем году, можно ознакомиться по ссылке. На расселение указанных домов будет направлено 691,07 млн руб., из которых 406,7 млн руб. — средства краевого бюджета, 284,37 млн руб. — средства местных бюджетов.

«Органы местного самоуправления могли подать заявки на предоставление субсидий до 1 апреля 2018 года. В итоге в первый этап программы на 2018 год вошли шесть муниципальных образований: городской округ «Город Губаха», в том числе посёлки Широковский и Углеуральский; город Кунгур, город Пермь, Кондратовское сельское поселение Пермского муниципального района, Оверятское городское поселение Краснокамского муниципального района, Чернушинское городское поселение», — пояснил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Прикамья Михаил Сюткин.

Также министр добавил, что заявки на предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям Пермского края на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 и 2020 годы будут приниматься до 1 июля 2018 года.

Всего в рамках программы за три года планируется переселить около 4,3 тыс. человек из домов площадью около 58,5 тыс. кв. м, вовлечь в оборот земельные участки общей площадью 14 га. Предполагается, что в 2020—2021 годах от реализации земельных участков бюджет региона получит более 1 млрд руб., которые также будут направлены на расселение аварийного жилищного фонда площадью 24 тыс. кв. м.

Справка

В бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы ежегодно запланировано по 446,7 млн руб. на предоставление финансовой поддержки муниципальным образованиям Пермского края на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Порядки предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на финансирование мероприятий по переселению разработаны и в марте 2018 года утверждены правительством Пермского края.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края