Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 15 мая
Мучимые жаждой. Водный бизнес Перми прогонят через дополнительные фильтры.
Консолидировать и обезвредить. Во главе объединённого Соликамского округа может появиться равноудалённый от действующих кланов варяг.
«Все нарушения будут лежать на вашей совести». В Пермской ТПП обсудили, как не допустить трагедии при пожаре на коммерческих объектах.
В зоне турбулентности. Ситуация на рынке туристических услуг остаётся нестабильной.
Что нам стоят долгострои. Объект на Екатерининской, 176 долгие годы признаётся то законным, то «самовольным».
Павел Шевыров: Наша цель — стать драйвером роста экономики. Советник губернатора Пермского края рассказал о концепции развития цифровой экономики, поставленных целях, задачах и рисках.
Александр Трусов: Адаптация к санкциям у нас на генном уровне. Доктор технических наук, директор Пермского ЦНТИ — о том, как сделать бизнес конкурентоспособным, а инновации — реальными.
Проект XXI века. Градостроительный совет при главе Перми одобрил концепцию благоустройства эспланады.
Дмитрий Соснин: Территориальные преобразования нельзя превращать в кампанейщину. Эксперт Фонда Кудрина — о рисках в процессе объединения муниципалитетов.
Стратегическая поддержка. Центральный выставочный зал устроил арт-подготовку к Дню Победы.