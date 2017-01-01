Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 15 мая

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Мучимые жаждой. Водный бизнес Перми прогонят через дополнительные фильтры.

Консолидировать и обезвредить. Во главе объединённого Соликамского округа может появиться равноудалённый от действующих кланов варяг.

«Все нарушения будут лежать на вашей совести». В Пермской ТПП обсудили, как не допустить трагедии при пожаре на коммерческих объектах.

В зоне турбулентности. Ситуация на рынке туристических услуг остаётся нестабильной.

Что нам стоят долгострои. Объект на Екатерининской, 176 долгие годы признаётся то законным, то «самовольным».

Павел Шевыров: Наша цель — стать драйвером роста экономики. Советник губернатора Пермского края рассказал о концепции развития цифровой экономики, поставленных целях, задачах и рисках.

Александр Трусов: Адаптация к санкциям у нас на генном уровне. Доктор технических наук, директор Пермского ЦНТИ — о том, как сделать бизнес конкурентоспособным, а инновации — реальными.

Проект XXI века. Градостроительный совет при главе Перми одобрил концепцию благоустройства эспланады.

Дмитрий Соснин: Территориальные преобразования нельзя превращать в кампанейщину. Эксперт Фонда Кудрина — о рисках в процессе объединения муниципалитетов.

Стратегическая поддержка. Центральный выставочный зал устроил арт-подготовку к Дню Победы.

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