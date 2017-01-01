В Перми приступят к капитальному ремонту следующего участка набережной

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В строительный период 2018 года начнутся работы на участке от Коммунального моста до ОАО «Порт Пермь». Работы ведутся в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

В 2018 году начнутся строительно-монтажные работы на участке с окончанием в 2019 году. Запланированы работы по обустройству детской игровой площадки, амфитеатра на площади для проведения массовых мероприятий, лаунж-зоны с обустройством дорожек и малых архитектурных форм, здания летнего кафе, спортивной зоны, а также монтаж технических помещений. Кроме того, будут проведены сети водопровода и канализации, наружного освещения, прокладка электрического кабеля и проведены работы по озеленению территории от Кафедрального собора до Коммунального моста.

В настоящее время заключено трёхстороннее соглашение с министерством строительства РФ, Пермским краем и администрацией Перми по финансированию капитального ремонта набережной на 2018 год, который будет продолжен в 2019-2020 годах.

Напомним, что в 2016 году был отремонтирован и открыт спуск от Соборной площади на набережную, построена ротонда. В 2017 году было обновлено покрытие променадной части участка до Коммунального моста, освещение, отремонтирован пешеходный тоннель, оборудованы смотровые балконы.

Источник — пресс-служба администрации города Перми