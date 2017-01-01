Бойцов стройотрядов трудоустроят на стройках Прикамья

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Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с представителями региональных студенческих отрядов. Стороны обсудили взаимодействие студотрядов с краевым правительством и перспективы летнего трудоустройства студентов на региональных стройплощадках.

В диалоге также приняли участие председатель правления пермского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Сергей Бритвин и руководитель пермского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин.

Глава Прикамья отметил, что в регионе многое делается для того, чтобы молодёжь участвовала в развитии края. По словам губернатора, задача краевых властей — обеспечить региональные стройотряды работой именно на пермских площадках. Максим Решетников пояснил, что подрядчики готовы обучать участников стройотрядов необходимым навыкам и рассматривать молодых людей в качестве своих потенциальных сотрудников.

Алексей Блюмин, в свою очередь считает, что 2018 год может стать ключевым в развитии движения студенческих отрядов в регионе. «Благодаря заинтересованности властей региона в том, чтобы ребята работали преимущественно в Пермском крае, в последнее время прошло несколько продуктивных встреч», — обозначил свою точку зрения Алексей Блюмин.

Недавно прошло совещание с представителями Министерства здравоохранения и сейчас прорабатываются вопросы об организации централизованных медосмотров бойцов студенческих отрядов, что очень важно в преддверии трудового сезона.

Кроме того, состоялись рабочие совещания с Министерством транспорта и Министерством строительства и архитектуры Пермского края, на которых обсуждались объекты, где смогут поработать региональные строительные отряды. В данный момент идёт процедура согласования условий работы бойцов студенческих отрядов на строительных объектах края. Напомним, 26 января 2018 года во время делового визита в Пермь полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича прошла его встреча с представителями пермского студенчества. Во встрече участвовал и губернатор Пермского края Максим Решетников.

В ходе встречи Михаил Бабич назвал Пермский край настолько масштабным и интересным, что площадку, подобную крупным Всероссийским стройкам, создать не составит труда. Максим Решетников предложил рассмотреть в качестве вариантов трудоустройства студентов в крае проекты по благоустройству города, вторым возможным моментом отметил стройку Северного железнодорожного обхода, где крупных подрядчиков готовы попросить привлекать студенческие отряды и пообещал, что работа для представителей студенческих отрядов в крае будет.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края