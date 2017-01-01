Пермскому театру грозят судом за «бесплатную эксплуатацию» пьесы Драматург Нина Садур выступила с резкой критикой театра «У моста»

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На своей странице в социальной сети Facebook автор пьесы «Панночка», по которой поставлен известный одноимённый спектакль в театре «У моста», драматург Нина Садур выступила с жёсткой критикой действий руководства театра. По её словам, из последних 30 лет, в течение которых «У моста» ставит «Панночку», платили ей за него лишь последние пять лет.

«Вот играет данный театр мою «Панночку» без малого 30 лет. Из которых платит мне где-то так последние лет пять... Но тут перестал платить вообще...», — пишет Нина Садур.

В своём посте драматург упрекает создателя и художественного руководителя театра «У моста» Сергея Федотова в том, что он скопировал постановку Сергея Женовача: «Вот была «Панночка» (помню первый показ в Москве), мило содранная Федотовым с гениальной постановки Сергей Женовача. Но та «Панночка» застила умы всему СССР. Так что... какие претензии к провинциальному самодеятельному театру?».

Кроме того, автор «Панночки» раскритиковала «художественные достоинства» театра и сообщила о том, что «приличные театры Европы его (Сергея Федотова, — ред.) не только не зовут, а о нём даже не знают»: «И все эти мировые гастроли по эмигрантским окраинам Европы, оплаченные самим же Федотовым...».

Негодование Нины Садур вызвала и постановка в пермском театре спектакля «Вий» по одноимённой повести Николая Гоголя: «Сейчас Федотов подтёр все интернетзаписи, где сообщалось, что «Панночка» была тем спектаклем, с которого начался его театр. Теперь это «Вий» Гоголя. Тут простой расчёт — не платить драматургу (то есть мне). Но этого не будет. Двадцать с лишним лет бесплатной эксплуатации моей пьесы больше не будет, милый Серж. Впереди у нас агенты, юристы и суд».

Между тем, сам Сергей Федотов в разговоре с «Новым компаньоном сообщил, что «ни в какой суд она не подаст». «Она не подаст в суд, поскольку сейчас идёт совсем другой спектакль. Мы сами написали инсценировку пьесы «Вий» Гоголя и отказались от пьесы «Панночка» Нины Садур», — пояснил Сергей Федотов.

Худрук также опроверг информацию о невыплате отчислений за «Панночку»: «Это ложь, потому что все 28 лет всё выплачивалось в Российское авторское общество, она (Нина Садур, — ред.) получала свой процент за «Панночку».