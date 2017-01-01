Бывшего замглавы администрации Суксунского района осудили за растрату

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Он причинил казне муниципалитета ущерб в размере 15 тыс. рублей

Бывшего заместителя главы администрации Суксунского района осудили за растрату, совершенной лицом с использованием своего служебного положения. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в 2010-2011 годах он похитил имущество из автомобиля УАЗ в пользу охотхозяйства, в котором сам неофициально осуществлял организационные и руководящие функции. Ущерб составил 15 тыс. руб.

В результате суд оштрафовал мужчину на 100 тыс. руб. Приговор в законную силу ещё не вступил.