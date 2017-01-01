В Прикамье проверено порядка 25 тысяч единиц крупногабаритного транспорта

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

С 9 апреля в Пермском крае начали в полном режиме работать три автоматических пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Как сообщает Министерство транспорта Пермского края, по состоянию на начало мая на пунктах было проверено почти 25 тыс. автомобилей.

Отметим, ранее глава Пермского края Максим Решетников заявлял о необходимости бережной эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры. Для этого в регионе была разработана система фото- и видеофиксации, устанавливаются пункты весогабаритного контроля. В 2017 году установлено три пункта, в 2018 году планируется установить ещё 10 пунктов и 46 комплексов фотовидеофиксации.

В частности, пунктом, расположенном на участке Голдыри — Орда — Октябрьский, проверено 6 тыс. 95 единиц транспорта, при этом у 12 автомобилей зафиксировано превышение габаритов, у 51 — превышение веса. Пункт на участке Полазна — Чусовой проверил 12 тыс. 119 единиц транспорта, зафиксировано 20 машин с превышением габаритов и 167 — с превышением веса. Пунктом на участке Горнозаводск — граница Свердловской области проверено 6 тыс. 777 единиц транспорта, зафиксировано 37 машин с превышением габаритов и 50 — с превышением веса.

Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю вынесено 89 постановлений об административном правонарушении на общую сумму 24,6 млн руб. Из них оплачено шесть штрафов на сумму 450 тыс. руб. Работа по исполнению остальных 83 постановлений и привлечению к ответственности виновных лиц продолжается, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.