Чистая прибыль «Метафракса» в первом квартале выросла на 80%

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По предварительным данным компании, чистая прибыль, полученная «Метафраксом» за 1 квартал 2018 года, составила 2,37 млрд руб. — на 1,06 млрд руб. выше показателя 2017 года. Рост чистой прибыли превысил 80%.

За 1 квартал 2018 года в ПАО «Метафракс» произведено товарной продукции на сумму 6,18 млрд руб., что на 29,2%, выше соответствующего показателя прошлого года.

Выручка от реализации готовой продукции работ, услуг достигла 6,09 млрд руб., что на 1,3 млрд. руб., или на 27,1%, выше соответствующего показателя прошлого года. Доля экспорта в объёме продаж составила 52,3%, против 43,2% по итогам 1 квартала 2017 года.

В связи с ростом цен на метанол в северо-западной Европе в I квартале «Метафракс» увеличил экспорт этого продукта и поставил за рубеж более 130 тыс. тонн.

Отметим, по итогам 2017 года выручка группы компаний «Метафракс» превысила 45 млрд руб. По сравнению с 2016 годом рост составил 8% или 3,3 млрд руб. В структуре выручки порядка 50% пришлось на производителей синтетических смол «Метадинеа» и «Метадинеа Австрия». Валовая прибыль группы выросла на 14% и составила 16,3 млрд руб.