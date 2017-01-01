Дмитрий Самойлов: «Перекуров на объекте быть не должно!» Мэр Перми поручил найти возможность ускорить ход ремонта Коммунального моста

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Фото: Константин Долгановский

Напомним, с 10 мая на Коммунальном мосту начались плановые работы, первый этап которых рассчитан до 8 июня. В настоящее время ограничено движение на двух полосах в направлении «из города» на участке от ул. Окулова до середины моста. С 13 июня планируется перекрытие следующего участка.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Анатолию Дашкевичу найти возможность сократить сроки ремонта.

«Поступают обращения от жителей о том, что дорожники пассивно ведут работы на мосту. Я съездил и посмотрел, как трудится подрядчик. Перекуров на объекте быть не должно! Полгорода утром и вечером стоит в пробке, люди опаздывают по делам, клянут такую организацию работы на чем свет стоит, разными непарламентскими словами. Рассмотрите возможность повысить темп работ, сократить сроки ремонта моста», — подчеркнул градоначальник.

Дмитрий Самойлов потребовал ежедневно докладывать ему о ходе работ на мосту. Завтра он намерен провести внеплановый выезд на объект.

Источник — администрация города Перми