Студенты из Прикамья вышли в финал международной олимпиады «IT-Планета»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

1 по 4 июня 2018 года на базе Тюменского индустриального университета состоится финал XI международной олимпиады «IT-Планета 2017/18». Финалистами стали более 350 молодых IT-специалистов в возрасте не старше 25 лет из России, Украины, Беларуси, Армении, Казахстана и Молдовы, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Неограниченные возможности».

Среди них — один выпускник и пять студентов учебных заведений Пермского края: Нина Томилина (Чайковский техникум промышленных технологий и управления), Дарья Фирзина (Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова), Руслан Гайнанов (выпускник Пермского национального исследовательского политехнического университета), Елизавета Дубовская, Любовь Дубовцева, Михаил Менгалиев (Чайковский государственный институт физической культуры).

Отметим, в общей сложности в отборочных этапах соревнований свои силы проверили более 20 тыс. студентов и молодых дипломированных специалистов из 11 стран мира. Пермский край в IT-олимпиаде представляли 457 участников.

Помимо финалистов, по результатам отборочных этапов были определены победители по странам и федеральным округам России, которые будут награждены дипломами.

Справка

Организаторами конкурсов выступают такие крупные международные компании как Oracle, 1С, Cisco, Huawei, СКБ Контур, ГНУ/Линуксцентр, InterSystems и другие. В качестве экспертов — специалисты компаний-организаторов, а также сотрудники федеральных и региональных специализированных компаний: 1С-Гэндальф, Моризо, TIM3R.ru, ИСПРАН, LinuxCenter, ИНФОПРО, Форс, Моторика, СимбирСофт, Студия 15, члены Всероссийской организации инвалидов и Всероссийской организации глухих.

Олимпиада «IT-Планета 2017/18» проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Также олимпиада «IT-Планета» является проектом, поддерживаемым АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края