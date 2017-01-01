В Прикамье на 14 лет осуждён телефонный мошенник Мужчина обманул пенсионеров на 11 млн рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Перми на 14 лет осуждён житель Челябинской области, который признан виновным в совершении 16 преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

Суд установил, что мошенник совершал преступления, находясь в исправительной колонии в Копейске Челябинской области. С мобильного телефона осуждённый набирал случайные номера стационарных телефонов в Пермском крае. В случае, если на звонок отвечал пожилой человек, мужчина разговаривал с ним якобы от имени их родственника, попавшего в беду и нуждающегося в крупной сумме денег. Пенсионеры перечисляли деньги на карту мошенника или передавали их через курьеров. Таким образом мошенник похитил свыше 11 млн руб.

Исковые требования потерпевших удовлетворены судом в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.