В Перми потеплеет до +20° На этой неделе край ожидают дефицит осадков, ночные заморозки и дневная «жара»

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, сегодня днём, 14 мая, максимальная температура воздуха составит +13…+18°, по северу и востоку до +11°, по крайнему юго-западу до +20°.

Ночь на 15 мая ожидается прохладной, с температурой +1…+6°. Днём по центральным и южным районам края температура воздуха резко повысится до +17...+22°. В Перми максимальная температура может впервые с начала года достичь отметки +20°. Во второй половине дня при прохождении холодного фронта местами пройдёт ливень. Температура воздуха начнёт резко падать, уже к вечеру по северу края упадет до +5°.

В ночь на среду на большей части края ожидаются заморозки до 0…-3°. Днём в Перми будет +13…+15°, по югу и западу края до +17°, а по востоку не выше +8…+10°.



В четверг днём 17 мая по западным и южным районам края температура воздуха вновь повысится до +18…+20°. Предварительно, уже к вечеру холодный фронт доберётся до южных районов Пермского края. По северу края похолодание начнётся ещё днём.