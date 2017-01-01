Александр Хаткевич назначен и.о. главы администрации Мотовилихинского района

Он вступит в должность с 14 мая


Рината Хайдарова корреспондент
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Александр Хаткевич
Фото: Константин Долгановский

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении Александра Хаткевича исполняющим обязанности главы администрации Мотовилихинского района с 14 мая.

Напомним, с 2014 года Александр Хаткевич занимал должность советника главы администрации Перми, замначальника департамента имущественных отношений, начальника департамента имущественных отношений городской администрации. В начале января 2018 года Александр Хаткевич покинул пост руководителя департамента имущественных отношений по собственному желанию.

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