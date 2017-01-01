С 14 мая в Перми закончится отопительный сезон

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Мэр города Дмитрий Самойлов подписал постановление администрации Перми об окончании подачи отопления.

Теплоснабжающие организации должны приступить к последовательной остановке оборудования с 14 мая. При этом поставщикам тепла рекомендовано оставить возможность вновь подавать тепло в соцучреждения в случае, если температура воздуха опустится ниже +8°.

Кроме этого, коммунальные службы уже приступили к подготовке к следующему отопительному сезону. После перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Теплопроводы проверят на плотность и прочность.

Источник — пресс-служба администрации Перми

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