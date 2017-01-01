В микрорайоне Парковый изменится организация дорожного движения

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С 14 мая на при движении по ул. Трамвайной со стороны ул. Дзержинского будет запрещён поворот налево на ул. Желябова.

Как отметили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», новая организация была принята для увеличения пропускной способности перекрёстка в направлении Красавинского моста и будет действовать до окончания ремонтных работ на Коммунальном мосту.

Одновременно с этим на данном перекрёстке будет увеличена фаза работы разрешающего сигнала светофора для транспорта, движущегося по ул. Трамвайной от ул. Дзержинского в направлении Красавинского моста, сообщают в пресс-службе администрации Перми.