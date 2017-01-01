В Перми вышел полный текст очерков Павла Мельникова-Печерского

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Лаборатория политики культурного наследия при кафедре журналистики ПГНИУ подготовила к публикации полный текст знаменитых очерков Павла Ивановича Мельникова-Печерского — «Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь». Презентация книги состоится 25 мая в рамках Большой книжной ярмарки в Перми, сообщают в пресс-службе ПГНИУ.

«Дорожные записки» — литературный дебют Павла Ивановича, будущего автора романов «В лесах» и «На горах», вошедших в золотой фонд классики русской литературы. Публикация очерков состоялась в журнале «Отечественные записки» в 1839—1842 годах. Всего было опубликовано десять «статей», восемь из которых посвящены путешествию по Пермской губернии: в 1838—39 годах Павел Мельников работал учителем истории и статистики в Пермской мужской гимназии. В своих очерках он подробно описывает историю, экономику, культуру и мифологию горнозаводского Прикамья конца 1930-х годов XIX века.

Основным источником для знакомства с «Дорожными записками» в наше время оставалось полное собрание сочинений Мельникова-Печерского 1909 года, в котором текст путешествия был сокращён почти в 20 раз. Сотрудники университета составили и перепроверили полный текст очерков писателя, сопроводили его историко-предметным, источниковедческим и научным комментариями.



Книга вышла в издательстве «Маматов» при поддержке программы «Пермская библиотека» Министерства культуры Прикамья.

Отметим также, что книжное издание «Дорожных записок» стало частью большого научно-просветительского проекта по созданию интерактивной карты «Маршрутами российских первопроходцев: образно-географическая карта Урала в путевых отчётах учёных и писателей XVIII — начала XX вв.» Авторы проекта — профессора и преподаватели кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Владимир Абашев, Елена Власова и Иван Печищев.