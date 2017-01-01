В Перми представят танцы на колясках и жестовый язык 12 мая в Перми пройдёт первый фестиваль жестового языка и танцев на колясках «Солнце на ладони».

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Инициаторами проведения фестиваля стали два творческих коллектива Пермского дома народного творчества «Губерния» — ансамбль танцев на колясках «Гротеск» и ансамбль жестовой песни «Поющие руки».

Мероприятие пройдёт в форме конкурсной программы по двум номинациям: «Танцы на колясках» и «Жестовый язык». В обеих выступят как сольные исполнители, так и коллективы. Всего на фестивале ожидается более 60 участников из Маркса, Перми, Соликамска, Кудымкара, Березников, Чусового, Верещагино, Барды, посёлков Майский и Октябрьский, сообщают в пресс-службе «Губернии».

Поддержку фестивалю оказали Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», КГАОУДО «Пермский региональный спортивно-тренировочный центр адаптивного спорта», а также Министерство культуры Пермского края, депутаты Пермской городской думы и Законодательного собрания Прикамья.

Конкурсная программа начнётся 12 мая в 12.00 в Большом концертном зале ПДНТ «Губерния».