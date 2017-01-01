В Пермском крае проведён капитальный ремонт в 589 домах Фонд капитального ремонта подвёл итоги реализации краткосрочного плана капитального ремонта в 2015-2017 годах.

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«По результатам трёхлетки проведены ремонты и приняты работы в 589 многоквартирных домах, что составляет 50% от планового количества. При этом только в первом квартале 2018 года специалисты фонда приняли 115 домов», — сообщают специалисты Региональной службы по тарифам. Ещё по 294 домам ведутся строительные работы, которые будут завершены в течение 2018 года.

«Фонд не снимает с себя ответственности и обязуется завершить краткосрочную программу. Ещё в четвертом квартале прошлого года исполнение программы не превышало 30%, сейчас выполнена половина работ. Динамика положительная», — прокомментировал представленные итоги и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов.

Напомним, в 2018 году запланированы комплексные ремонты 216 многоквартирных домов. Сейчас по всем 216 домам выбраны подрядчики и ведётся разработка проектно-сметной документации. С учётом домов, находящихся на специальном счете, комплексные ремонты будут проведены в более чем 270 домах.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края